محافظة جديدة تعطل الدوام الرسمي الأربعاء المقبل

وقال المجلس في بيان ورد لـ ، انه "تقرر تعطيل الدوام يوم الأربعاء في عموم دوائر المحافظة، بمناسبة ولادة الإمام المهدي (عج)".يذكر ان عددا من المحافظات أعلنت تعطيل الدوام الرسمي أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلة بمناسبة زيارة النصف من شعبان.