احباط تهريب ادوية بشرية مخبأة في "تواليت"

وقال المتحدث باسم هيئة في بيان ورد لـ ، إن "مديرية منفذ ميناء الأوسط تمكنت بناء على المعلومات الواردة من رئيس الهيئة، واستحصال الموافقة الشفوية لقاضي تحقيق محكمة ام قصر، من ضبط حاوية تحتوي (أدوية بشرية متنوعة) مخبأة خلف ملحقات تواليت معدة للتهريب".وأضاف، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي واحالة الحاوية الى مركز شرطة جمرك اﻷوسط لاتخاذ اﻹجراءات القانونية المناسبة".