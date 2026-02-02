الداخلية تصدر تنويها يخص منصة الغرامات المرورية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، "تود أن توضح بأنه تم ايقاف العمل بمنصة الغرامات المرورية بشكل فوري ويكون البديل المعتمد حاليا هو تطبيق (عين العراق)".ودعت الوزارة، المواطنين الى "اعتماد التطبيق للحصول على المعلومات والخدمات ذات الصلة".