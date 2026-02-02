السجن 6 سنوات بحق مدان عن جريمة التستر على إرهابيي داعش بصلاح الدين

وبحسب بيان ، المدان أقدم على تزويد ثلاثة إرهابيين بالمواد الغذائية وشرائح اتصال (سيم كارت)، فضلاً عن اتخاذ منزله ملاذاً لإيوائهم عام 2022، تحقيقاً لغايات إرهابية.وصدر الحكم بحقه استناداً لأحكام المادة الرابعة /2 من رقم 13 لسنة 2005 واستدلالاً بأحكام المادة 132/ 2 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.