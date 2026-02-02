المفوضية تطلق آلية توزيع مكافآت موظفي الاقتراع

وذكرت المفوضية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " أنها "شرعت بآلية لتوزيع مكافآت موظفي الاقتراع، وذلك عبر توزيع بطاقات الماستر على مكاتب المحافظات الانتخابية بالتتابع، بعد تنسيق عملها مع وزارة المالية/مصرف ".وأشار البيان إلى أنه "تم تسليم البطاقات إلى سبع محافظات انتخابية لغاية الآن، وهي (كركوك، ، ، ، ، ، والنجف الأشرف)، وتستمر مفوضية الانتخابات بتسليم بقية المكاتب الانتخابية البطاقات (ماستر كارد)، كما ستقوم بتغذية البطاقات بالأموال المخصصة لموظفي الاقتراع بالتتابع لغرض توزيعها".وأكدت مفوضية الانتخابات "استمرارها في العمل والمتابعة مع الجهات المعنية لحين إتمام تسليم موظفي الاقتراع كامل استحقاقاتهم، سواء المالية أو كتب الشكر".