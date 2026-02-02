تحرك لتخصيص قطع اراضي للصحفيين في ديالى

وذكر بيان للنقابة، ان "الشمري استقبل نقيب الصحفيين العراقيين، رئيس ، وجرى بحث جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها سبل دعم الصحفيين وتوزيع قطع الأراضي السكنية للصحفيين، إلى جانب مناقشة واقع العمل الإعلامي وسبل تعزيز بيئة العمل الصحفي بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة".وتناول اللقاء "أهمية الدور الذي يؤديه الإعلام في نقل الوقائع والأخبار بمهنية وحيادية وتسليط الضوء على الجهود الخدمية والتنموية التي تشهدها ولا سيما المشاريع المتعلقة بالبنى التحتية والخدمات العامة فضلاً عن إبراز التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".وأكد "حرص الحكومة المحلية على دعم الأسرة الصحفية وتسهيل مهامها، وتوفير البيئة الآمنة التي تمكّن الصحفيين من أداء واجبهم المهني بحرية ومسؤولية مشيراً إلى أهمية الشراكة بين المؤسسات التنفيذية والقطاع الإعلامي في إيصال الصورة الواقعية لما يجري على الأرض وتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الرسمية".من جانبه، ثمّن نقيب الصحفيين العراقيين "اهتمام الحكومة المحلية بواقع العمل الصحفي في المحافظة مؤكداً أن النقابة تعمل على متابعة حقوق الصحفيين وتذليل الصعوبات التي تعترض عملهم وبما يضمن أداء رسالة إعلامية مسؤولة تسهم في خدمة الصالح العام ونقل الأخبار بموضوعية ومهنية عالية" .