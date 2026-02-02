الأمانة العامة تحذر من تداول محتوى صادر عن جهات غير رسمية

وذكرت الأمانة في بيان، ورد لـ ، أن " لمجلس الوزراء، تود التوضيح أنها لا تمتلك أي صفحات أو مجموعات خارج صفحاتها الرسمية المُعلنة".وأضافت أن "أي محتوى أو معلومات تُنشر عبر صفحات غير رسمية لا تمثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، محذرة "وسائل الإعلام والمواطنين من التعامل أو تداول ما يصدر عن تلك الصفحات غير المعتمدة؛ لما ينطوي عليه ذلك من تضليل للرأي العام ونشر معلومات غير دقيقة".وحملت الأمانة "الجهات غير الرسمية كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عمّا تنشره".