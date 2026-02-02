خبر سار للمتقاعدين.. موعد صرف الرواتب

وقال المصدر لـ ، ان "جميع الإجراءات الخاصة بصرف رواتب المتقاعدين لشهر شباط، منجزة بشكل كامل".وأضاف ان "صرف رواتب المتقاعدين متوقف على التمويل فقط"، لافتا الى انه "اما يوم غد الثلاثاء او بعد غد الأربعاء سيتم صرف رواتب المتقاعدين".