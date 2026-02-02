قوة تمنع مواطنا ميسانيا من دخول الفكة الجنوبية وتؤكد له: لانعترف بقرارات المحافظ

وقال الجنوبي في تصريح تابعته ، ان "مواطنا من قدم طلب الى المحافظ يتضمن السماح له بزيارة منطقة الفكة الجنوبية بهدف السياحة واتخذ الطرق القانونية في تقديم الطلب"، مبينا ان "رئيس العليا/ محافظ وافق على الطلب واحاله الى قوات حرس الحدود".وأضاف "لدى توجه المواطن الى المنطقة وابرازه موافقة المحافظ للقوة، الا ان حرس الحدود يبلغون المواطن انها لا تعترف بقرارات المحافظ"، متسائلا "ما هو دور المحافظ اذا لم يعترف بقراراته؟".