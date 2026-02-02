Alsumaria Tv
وثيقة للتعليم تخص رواتب التدريسيين والموظفين

محليات

2026-02-02 | 11:17
وثيقة للتعليم تخص رواتب التدريسيين والموظفين
555 شوهد

السومرية نيوز – محلي
اكدت وزارة التعليم العالي، اليوم الاثنين، عدم وجود أي استقطاع على رواتب التدريسيين والموظفين.

وجاء في كتاب للوزارة وموجه الى الجامعات كافة انه "نظراً لكثرة الاستفسارات الواردة الينا من تشكيلات الوزارة والجهات ذات العلاقة بخصوص استعلام ديوان الرقابة المالية الاتحادي/ الهيئة العاملة في مركز الوزارة والتشكيلات عن الفقرة (2) من مذكراتهم المتضمنة (اجراءاتكم بصدد الفقرة (ثانياً / 7) من القرار اعلاه المتضمن اقتصار منح مخصصات الخدمة الجامعية لمن كان متفرغاً للتدريس فقط)، وبصدده نشيركم الى كتاب وزارتنا / الدائرة القانونية والمرسل الى الامانة العامة لمجلس الوزراء الدائرة القانونية والذي اشار الى الفقرات القانونية التي نظمت عمل موظف الخدمة الجامعية (اعضاء الهيئة التدريسية سواء في مركز الوزارة او تشكيلاتها وتمتعهم بنفس الحقوق والامتيازات وكذلك الموظفين (الفنيين والاداريين)".
وأضافت "نؤكد أن قانون الخدمة الجامعية ما زال هو الاطار القانوني الحاكم للعلاقة الوظيفية للتدريسيين والموظفين الفنيين والاداريين) في مركز الوزارة وتشكيلاتها وبما يضمن الحقوق والضمانات الوظيفية المكفولة لمنتسبيها بموجب القوانين النافذة"، مشيرة الى ان "اجراءاتنا المتخذة بخصوص قرار مجلس الوزراء محل البحث تعد كافية للحفاظ على حقوق منتسبي الوزارة بفئاتها كافة مؤكدين اهمية التزام تشكيلاتكم بالنصوص القانونية النافذة لتجنب مخالفتها وبحسب السياق المعمول به في صرف تلك المخصصات".
 

أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-02
Play
نشرة ٢ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-02
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 2-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-02
Play
العراق في دقيقة 2-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-02
Live Talk
Play
Live Talk
تبسيط المعلومة هو اول طريق للنجاح - Live Talk - الحلقة ٢١٦ | 2026
10:30 | 2026-02-02
Play
تبسيط المعلومة هو اول طريق للنجاح - Live Talk - الحلقة ٢١٦ | 2026
10:30 | 2026-02-02
ناس وناس
Play
ناس وناس
الدورة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٢ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-02
Play
الدورة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٢ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-02
من الأخير
Play
من الأخير
مأزق المالكي لم ينته.. هاريس يحذر والإطار يتمسك - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-01
Play
مأزق المالكي لم ينته.. هاريس يحذر والإطار يتمسك - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-01
عشرين
Play
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
Play
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
Play
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
الهوا الك
Play
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
Play
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
علناً
Play
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
Play
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
Play
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
عطلة في محافظة جديدة
13:01 | 2026-02-02
الأربعاء عطلة رسمية في هذه المحافظة
12:38 | 2026-02-02
السيد الصدر يصدر تعليمات الى الزائرين المتوجهين لكربلاء
12:02 | 2026-02-02
المسعودي يصل الى كربلاء للاشراف على الزيارة الشعبانية
11:13 | 2026-02-02
مصدر يكشف ما حصل مع صيادين عراقيين اليوم في المياه الإقليمية
10:33 | 2026-02-02
اللجنة المركزية للزيارة الشعبانية تعلن توفير نقل مجاني للزائرين إلى كربلاء
10:31 | 2026-02-02

