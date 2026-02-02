وثيقة للتعليم تخص رواتب التدريسيين والموظفين

وجاء في كتاب للوزارة وموجه الى الجامعات كافة انه "نظراً لكثرة الاستفسارات الواردة الينا من تشكيلات الوزارة والجهات ذات العلاقة بخصوص استعلام الاتحادي/ الهيئة العاملة في والتشكيلات عن الفقرة (2) من مذكراتهم المتضمنة (اجراءاتكم بصدد الفقرة (ثانياً / 7) من القرار اعلاه المتضمن اقتصار منح مخصصات الخدمة الجامعية لمن كان متفرغاً للتدريس فقط)، وبصدده نشيركم الى كتاب وزارتنا / والمرسل الى الامانة العامة لمجلس الوزراء الدائرة القانونية والذي اشار الى الفقرات القانونية التي نظمت عمل موظف الخدمة الجامعية (اعضاء الهيئة التدريسية سواء في مركز الوزارة او تشكيلاتها وتمتعهم بنفس الحقوق والامتيازات وكذلك الموظفين (الفنيين والاداريين)".وأضافت "نؤكد أن قانون الخدمة الجامعية ما زال هو الاطار القانوني الحاكم للعلاقة الوظيفية للتدريسيين والموظفين الفنيين والاداريين) في مركز الوزارة وتشكيلاتها وبما يضمن الحقوق والضمانات الوظيفية المكفولة لمنتسبيها بموجب القوانين النافذة"، مشيرة الى ان "اجراءاتنا المتخذة بخصوص محل البحث تعد كافية للحفاظ على حقوق منتسبي الوزارة بفئاتها كافة مؤكدين اهمية التزام تشكيلاتكم بالنصوص القانونية النافذة لتجنب مخالفتها وبحسب السياق المعمول به في صرف تلك المخصصات".