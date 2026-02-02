الصفحة الرئيسية
وثيقة للتعليم تخص رواتب التدريسيين والموظفين
محليات
2026-02-02 | 11:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
555 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
اكدت
وزارة التعليم العالي
، اليوم الاثنين، عدم وجود أي استقطاع على رواتب التدريسيين والموظفين.
وجاء في كتاب للوزارة وموجه الى الجامعات كافة انه "نظراً لكثرة الاستفسارات الواردة الينا من تشكيلات الوزارة والجهات ذات العلاقة بخصوص استعلام
ديوان الرقابة المالية
الاتحادي/ الهيئة العاملة في
مركز الوزارة
والتشكيلات عن الفقرة (2) من مذكراتهم المتضمنة (اجراءاتكم بصدد الفقرة (ثانياً / 7) من القرار اعلاه المتضمن اقتصار منح مخصصات الخدمة الجامعية لمن كان متفرغاً للتدريس فقط)، وبصدده نشيركم الى كتاب وزارتنا /
الدائرة القانونية
والمرسل الى الامانة العامة لمجلس الوزراء الدائرة القانونية والذي اشار الى الفقرات القانونية التي نظمت عمل موظف الخدمة الجامعية (اعضاء الهيئة التدريسية سواء في مركز الوزارة او تشكيلاتها وتمتعهم بنفس الحقوق والامتيازات وكذلك الموظفين (الفنيين والاداريين)".
وأضافت "نؤكد أن قانون الخدمة الجامعية ما زال هو الاطار القانوني الحاكم للعلاقة الوظيفية للتدريسيين والموظفين الفنيين والاداريين) في مركز الوزارة وتشكيلاتها وبما يضمن الحقوق والضمانات الوظيفية المكفولة لمنتسبيها بموجب القوانين النافذة"، مشيرة الى ان "اجراءاتنا المتخذة بخصوص
قرار مجلس الوزراء
محل البحث تعد كافية للحفاظ على حقوق منتسبي الوزارة بفئاتها كافة مؤكدين اهمية التزام تشكيلاتكم بالنصوص القانونية النافذة لتجنب مخالفتها وبحسب السياق المعمول به في صرف تلك المخصصات".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
