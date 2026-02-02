السيد الصدر يصدر تعليمات الى الزائرين المتوجهين لكربلاء

وقال في بيان ورد لـ ، "إلى زوار الإمام الحسين عليه السلام في وإلى موالي الإمام المهدي روحي له الفدى.. أحبتي.. السلام عليكم:أضع بين أيديكم بعض التعليمات التي ينبغي الإلتزام بها حفاظاً علىأمنكم وعلى سمعة الدين والمذهب.أولاً: التعاون مع القوات الأمنية البطلة بكل صنوفها والتي لها الدورالفاعل في نجاح الزيارة وإبعاد الخطر بإذن الله تعالى.ثانياً: الحفاظ على طهارة البدن والملبس ونظافته، بل ونظافة الأماكن العامة والخاصة في كربلاء ، ولتكن منكم مجاميع تتعاون مع الجهات المختصة من أجل تنظيف الطرق والساحات وما إلى غير ذلك.ثالثاً: ترك الهتافات الطائفية والفئوية والحزبية وعدم رفع لافتات أو رايات إلا رايات أهل البيت عليهم السلام ولا سيما راية الإمام المهدي المتعارفة، وكذلك علم الشامخ.رابعاً: يُمنع بل يحرم الغناء والتغني والطرب والمبالغة بالفرح والرقص والمغالاة بالقول في الهتافات والأناشيد والهوسات) من كلا الجنسين بل ويتشدّد ذلك عند النساء.خامساً: تجنب الاختلاط بين الجنسين قدر المستطاع والالتزام بالحجاب والحشمة ففي ذلك رضا الله ورسوله وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.سادساً: الزيارة عامة لكل محبي الإصلاح والمصلح ولكل شيعة أهل البيت بل ومحبيهم من كل المذاهب والأديان.. فيمنع منعاً باتاً التفرقة بقول أو فعل أو أي تصرف مهما قلّ أو كثر.سابعاً: لا بأس بترديد هذه الفقرة:سيدي صاحب الأمر والزمان نعاهدك ونبايعك في السراء والضراء على أن نطيعك في السر والعلن وفي غيابك وظهورك وفي سلمك وجهادك.. فذلك عهد غير منقوض ولا مكذوب ولا مخذول وسنفديك ونفدي مقدساتنا بالغالي والنفيس ولن يمنعنا ولن يثنينا عن ذلك أي خوف أو عدو أو احتلال أو مرض أو مال أو جاه أو شهرة أو عائلة أو عشيرة أو فكر.. بل لك منا السمع والطاعة ما حيينا".