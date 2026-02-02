الصفحة الرئيسية
الكشف عن رسالة من خامنئي إلى بوتين
السيد الصدر يصدر تعليمات الى الزائرين المتوجهين لكربلاء
محليات
2026-02-02 | 12:02
محليات
2026-02-02 | 12:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
5,021 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
اصدر زعيم
التيار الوطني الشيعي
السيد مقتدى الصدر
، اليوم الاثنين، تعليمات الى الزائرين المتوجهين لمحافظة
كربلاء
.
وقال
السيد الصدر
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، "إلى زوار الإمام الحسين عليه السلام في
كربلاء
وإلى موالي الإمام المهدي روحي له الفدى.. أحبتي.. السلام عليكم:
أضع بين أيديكم بعض التعليمات التي ينبغي الإلتزام بها حفاظاً على
أمنكم وعلى سمعة الدين والمذهب.
أولاً: التعاون مع القوات الأمنية البطلة بكل صنوفها والتي لها الدور
الفاعل في نجاح الزيارة وإبعاد الخطر بإذن الله تعالى.
ثانياً: الحفاظ على طهارة البدن والملبس ونظافته، بل ونظافة الأماكن العامة والخاصة في كربلاء
المقدسة
، ولتكن منكم مجاميع تتعاون مع الجهات المختصة من أجل تنظيف الطرق والساحات وما إلى غير ذلك.
ثالثاً: ترك الهتافات الطائفية والفئوية والحزبية وعدم رفع لافتات أو رايات إلا رايات أهل البيت عليهم السلام ولا سيما راية الإمام المهدي المتعارفة، وكذلك علم
العراق
الشامخ.
رابعاً: يُمنع بل يحرم الغناء والتغني والطرب والمبالغة بالفرح والرقص والمغالاة بالقول في الهتافات والأناشيد والهوسات) من كلا الجنسين بل ويتشدّد ذلك عند النساء.
خامساً: تجنب الاختلاط بين الجنسين قدر المستطاع والالتزام بالحجاب والحشمة ففي ذلك رضا الله ورسوله وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
سادساً: الزيارة عامة لكل محبي الإصلاح والمصلح ولكل شيعة أهل البيت بل ومحبيهم من كل المذاهب والأديان.. فيمنع منعاً باتاً التفرقة بقول أو فعل أو أي تصرف مهما قلّ أو كثر.
سابعاً: لا بأس بترديد هذه الفقرة:
سيدي صاحب الأمر والزمان نعاهدك ونبايعك في السراء والضراء على أن نطيعك في السر والعلن وفي غيابك وظهورك وفي سلمك وجهادك.. فذلك عهد غير منقوض ولا مكذوب ولا مخذول وسنفديك ونفدي مقدساتنا بالغالي والنفيس ولن يمنعنا ولن يثنينا عن ذلك أي خوف أو عدو أو احتلال أو مرض أو مال أو جاه أو شهرة أو عائلة أو عشيرة أو فكر.. بل لك منا السمع والطاعة ما حيينا".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
السيد الصدر يصدر تخويلاً لاقامة مضيف آل الصدر في لبنان
09:25 | 2026-01-30
السيد الصدر يصدر بيانا يخص الزيارة الشعبانية
16:07 | 2026-01-31
السيد الصدر يصدر توجيها يخص "الزيارة الشعبانية"
14:33 | 2026-01-25
السيد الصدر يصدر بيانا بشأن ميسان: وصل الاستهتار بالمليشيات الوقحة إراقة دماء العراقيين
05:18 | 2026-01-03
السيد
الصدر
التيار الوطني الشيعي
السيد مقتدى الصدر
التيار الوطني
محافظة كربلاء
السومرية نيوز
مقتدى الصدر
السيد الصدر
سومرية نيوز
اختلس مبالغ مالية.. النزاهة تضبط مسؤولا في مستشفى حكومي بميسان ـ عاجل
05:30 | 2026-02-03
05:30 | 2026-02-03
المباشرة باطلاق رواتب المتقاعدين تدريجيا
04:48 | 2026-02-03
05:08 | 2026-02-03
شاحنة تقتحم جسرا للمشاة في البصرة (فيديو)
04:12 | 2026-02-03
04:48 | 2026-02-03
محافظة أخرى تعطل الدوام فيها
04:23 | 2026-02-03
شاحنة تقتحم جسرا للمشاة في البصرة (فيديو)
04:12 | 2026-02-03
في العراق.. منح قروض بقيمة 6 مليارات دينار لشراء منظومة الطاقة الشمسية
04:05 | 2026-02-03
