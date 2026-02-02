الأربعاء عطلة رسمية في هذه المحافظة

وقال المحافظة في بيان ورد لـ ، "لغرض فسح المجال أمام المواطنين لأداء الزيارة الشعبانية وخدمة الزائرين، قرر تعطيل الدوام الرسمي لدوائر المحافظة كافة ليوم الأربعاء الموافق 4 شباط 2026".وأضاف ان "ذلك جاء بمناسبة ذكرى ولادة الامام المنتظر الحجة المهدي بن الحسن "عجل الله فرجه الشريف"، موضحا انه "يستثنى من قرار العطلة الدوائر الأمنية والخدمية".