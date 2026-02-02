عطلة في محافظة جديدة

وقال المحافظ في بيان ورد لـ ، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء القادم في عموم دوائر بمناسبة ذكرى ولادة الإمام المهدي (عجل الله فرجه الشريف)".وأضاف ان "هذا التوجيه جاء تعبيراً عن إحياء هذه المناسبة الدينية ، وإتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في إحياء الشعائر والفعاليات الخاصة بها".