فيديوهات
العـدل تعلن إطــلاق سراح 92 حدثاً خلال الشهر الماضي
محليات
2026-02-03 | 02:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
201 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن الموقف الشهري لدائرة إصلاح الأحداث، مبينة أن عدد الأحداث المطلق سراحهم خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي 2026 بلغ (92) حدثاً.
وذكرت الوزارة في بيانها أن "المفرج عنهم توزعوا بين (49) حدثاً موقوفاً تم الإفراج عنهم، و(31) تخلية تم إطلاق سراحهم بعد قضاء مدة المحكومية، و(9) بالإفراج الشرطي، وذلك لحسن سلوكهم واجتيازهم الدورات التأهيلية المعتمدة، استناداً إلى توصية شعب البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية المختصة. كما تم الإفراج عن (3) أحداث بموجب
العفو
العام".
وأكدت الوزارة أن "دائرة إصلاح الأحداث مستمرة في أداء مهامها بمهنية ومسؤولية، من خلال المتابعة الدقيقة لملفات النزلاء، وضمان تنفيذ الإجراءات القانونية والإنسانية في آلية الإفراج".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
العـدل تعلن إطلاق سراح 1835 حدثاً خلال العام الماضي
03:56 | 2026-01-08
العدل تعلن إطلاق سراح 751 نزيلاً خلال الشهر الماضي
04:18 | 2026-02-01
العدل تطلق سراح 899 نزيلا خلال كانون الأول الماضي
04:35 | 2026-01-02
العدل تعلن الإفراج عن 103 أحداث خلال تشرين الثاني الماضي
02:14 | 2025-12-08
العدل
اطلاق سراح
حدثا
كانون الثاني
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
العفو
كانو
سومر
ساني
لوز
