المرور تصدر توجيهات الى فئتين من المواطنين

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، ان "على سائقي المركبات الالتزام بالتعليمات المرورية خلال قيادة المركبة في الأجواء الممطرة"، مشددة على ضرورة "ترك مسافة الأمان وقيادة المركبة بسرعة محددة او اقل من المحددة".وأكدت على "الانتباه لمفاجآت الطريق وشروط المتانة والأمان في المركبة وعدم الانشغال اثناء القيادة في المركبة وخاصة على الطرق السريعة"، موضحة ان "الكثير من الحوادث المرورية سببها عدم الانتباه وعدم الالتزام بالتعليمات والقواعد المرورية".كما أصدرت المديرية إرشادات للزائرين المتوجهين الى خلال الزيارة الشعبانية.وجاء في نص الارشادات: