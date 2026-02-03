الداخلية توجه نداء الى الزائرين

وقال الناطق باسم اللجنة الامنية العليا للزيارات المليونية في بيان ورد لـ ، "ندعو جميع زائري الزيارة الشعبانية في الى استخدام وسائل النقل الجماعي بدلا من ".وأضاف ان "ذلك سيقلل من الزخم المروري".