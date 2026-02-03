في العراق.. منح قروض بقيمة 6 مليارات دينار لشراء منظومة الطاقة الشمسية

وقالت مديرة المبادرات في البنك المركزي رفل حسين للوكالة الرسمية تابعته ، إن "البنك المركزي خصص 6 تريليونات دينار للمصارف لقروض شراء منظومة الطاقة الشمسية"، لافتاً الى أنه "تم منح قروض حتى الآن بما يقارب 6 مليارات دينار فقط ".وأشارت الى أن "قلة الإقبال على مصادر الطاقة النظيفة يكمن في ضعف الوعي وثقافة المجتمع، ولابد من العمل على عدة محاور من أجل زيادة توعية المواطن حول أهمية التحول نحو مصادر الطاقة البديلة".وأضافت أن " ملزم بالتحول الى مصادر الطاقة النظيفة بما ينسجم مع مقررات 2020- 2030"، مبينة أن "البنك المركزي عدل منتصف العام الماضي بعض الضوابط من أجل تسهيل عمل المصارف لمنح القروض".وأكدت حسين أن "التمويل لشراء الواح الطاقة الشمسية لا يزال مفتوحاً لحين انتهاء التخصيص ومن المتوقع أن يكون هناك إقبال أعلى على القروض خلال العام 2026".