المباشرة باطلاق رواتب المتقاعدين تدريجيا

وقال معاون رئيس الهيئة حسام ، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "الهيئة أنهت جميع الإجراءات الخاصة بإطلاق الرواتب".واضاف "تم إرسال البيانات إلى المصارف لغرض استكمال إجراءات الصرف بشكل تدريجي".