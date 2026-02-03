ماء كربلاء تصدر تنويها لاهالي المحافظة.. قطع 72 ساعة

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، "نظراً لتضرر الانبوب الرئيسي الموزع لمشروع ماء الموحد بشكل مفاجئ مما يتطلب اجراء صيانة طارئة لغرض المعالجة، ننوه انه سيتم قطع الماء على المناطق المذكورة ادناه من صباح يوم الاحد المصادف 8 شباط الحالي ولمدة (72) ساعة".ودعت "المواطنين من سكنة الاحياء المشمولة بالقطع الى مراعاة ذلك بالتخزين وترشيد الاستهلاك خلال فترة الصيانة"، موضحة ان "الاحياء المشمولة بالقطع هي :احياء العسكري في قضاء الحرالامن الداخليمركز قضاء الحرحي الاسكان العسكريحي الميلادحي الاطاراتحي شهداءحي الرسالةمجمع الدرة السكنياحياء الانتفاظة 1،2،3،4قضاءمركز قضاء الحسينيةناحيةدور واطئة الكلفةمجمع مدينة الخير السكني