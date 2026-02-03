اختلس مبالغ مالية.. النزاهة تضبط مسؤولا في مستشفى حكومي بميسان

وذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أنَّ "فريق المكتب انتقل إلى أحد المُستشفيات التابعة لدائرة صحَّة المُحافظة، وتمكَّن بعد القيام بأعمال التحرّي والمُتابعة والتدقيق، من ضبط مسؤول إحدى الوحدات في المُستشفى؛ لإقدامه على اختلاس مبالغ قطع الوصولات للمرضى الراقدين".وأضافت إنَّ "المُتَّهم كان يستعمل دفتر قطع وصولاتٍ يعود إلى العام ٢٠٢٤ ودفتر طلبيات يعود للعام ٢٠٢١، ويستأثر بالأموال المُتأتّـية منها لمصلحته الشخصيَّة، خلافاً للقانون، لافتاً إلى أنَّ "المُتَّهم أقرَّ بقيامه بهذه العمليَّة لمُدَّةٍ تتراوح بين ( 5-6 أشهر)"، مُبيّنةً أنَّه "بعد عرض محضر الضبط الذي تمَّ تنظيمه رفقة المُتَّهم على قاضي المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في ، قرَّر توقيف المُتَّهم استناداً إلى أحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات".