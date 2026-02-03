تحديثات جوية.. ترقبوا ما سيحصل مساء في هذه المناطق وتحذيرات من السفر

وقالت الهيئة في تقرير تابعته ، ان "صور الأقمار الاصطناعية تظهر تواجد الغيوم الركامية فوق أغلب المناطق، مع هطول أمطار متفاوتة الشدة بين خفيفة ومعتدلة مصحوبة بالبرق والرعد في أماكن".واضافت "خلال ساعات المساء والليل، تميل الحالة الممطرة إلى الاندفاع نحو مناطق شرق البلاد، حيث تزداد فرص الغزارة واشتداد الهطول على فترات، متزامنة مع نشاط للرياح الهابطة المرافقة للسحب الرعدية".وحذرت من "السفر براً إلا للضرورة، ولاسيما باتجاه المناطق الشرقية".