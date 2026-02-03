بمناسبة الزيارة الشعبانية.. بغداد تعطل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء





وذكرت المجلس في بيان، انه "بمناسبة الزيارة الشعبانية، تقرر تعطيل الدوام يوم غد الأربعاء بمناسبة الزيارة الشعبانية.



وكانت محافظات، وميسان، وكربلاء، والمثنى، وديالى، وبابل، قد أعلنت تعطيل الدوام بمناسبة الزيارة الشعبانية.