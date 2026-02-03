لليوم الثاني.. موظفو معمل ورق البصرة يواصلون وقفاتهم الاحتجاجية

وأكد المحتجون أن الاستقطاع التقاعدي كان سابقاً بنسبة 10% على الموظف و15% مساهمة من ، إلا أن القرار الأخير حمّل الموظف كامل النسبة، لتصبح 25% تُستقطع من راتب الموظف بشكل مباشر، وهو ما اعتبروه مخالفة قانونية صريحة وإجحافاً بحقوقهم.وأشار الموظفون إلى أن هذا القرار جاء نتيجة اجتهادات من بعض الوزارات والشركات، الأمر الذي انعكس سلباً على أصحاب الرواتب المتدنية، ولاسيما موظفي والمعادن، الذين يعانون أساساً من تدني الأجور والظروف المعيشية الصعبة.وطالب المحتجون الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإلغاء هذا القرار الجائر، مؤكدين استمرار وقفاتهم الاحتجاجية لحين إعادة العمل بالنسب القانونية السابقة وضمان حقوقهم التي كفلها القانون.