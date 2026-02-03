محطات مكتظة.. ازمة الوقود تضرب في البصرة

وبحسب اعضاء في ، فان جزءاً من الأزمة يرتبط بعوامل لوجستية تتعلق بنقل المشتقات النفطية، كما ان ارتفاع كلف النقل انعكس بشكل مباشر على كميات البنزين الواصلة إلى المحافظة.وتأتي أزمة البنزين الحالية في وقت لا تزال فيه التصريحات الحكومية تؤكد قرب تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الوقود.ففي الربع الأخير من عام 2025، أعلن رئيس الحكومة أن الحكومة وضعت جدولاً زمنياً محدداً لتحقيق أهدافها في مجال الطاقة، مع تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج البنزين عالي الأوكتان.وقال إن العمل مستمر أيضاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز، مع تحديد عام 2028 كموعد لتحقيق هذه النتيجة، في إطار مشاريع حكومية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد واستغلال الموارد المحلية.