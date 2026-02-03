القبض على 21 مخالفاً لضوابط الاقامة في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "تزامناً مع عمليات البحث والتفتيش المناطقي، تواصل قطعاتنا الأمنية بالاشتراك مع الأجهزة الاستخبارية والجهات الرقابية متابعة وتدقيق المشاريع التجارية والصناعية وملف العمالة الأجنبية".واشارت الى انه "تمكنت تشكيلات فرقتي (المشاة السابعة عشر، الاولى شرطة اتحادية) من غلق مخزن غير مجاز ضبط بداخلهِ مواد مجهولة المصدر، والقاء القبض على (21) اجانب مخالفين لشروط وضوابط الاقامة والجنسية، وذلك ضمن منطقتي (رئاسة ، حي الصفا/قضاء المحمودية) بجانبي ".