مصرف حكومي يعلن عن المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين

واكد المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ ، بأنه "تمت المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري".وتابع انه "بامكان المتقاعدين ممن تصلهم الرسائل النصية التوجه لاستلام رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه".