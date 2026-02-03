أسباب أزمة البنزين في البصرة.. هذا موعد انحسارها

وقال في بيان ورد لـ ، ان "أزمة البنزين التي شهدتها جاءت نتيجة نفاد كميات البنزين المحسّن المجهزة وعدم تعزيز النقص في الوقت المناسب، ما انعكس سلبًا على توفر البنزين العادي وبقية أنواع الوقود".وبيّن العامري أن "هذا الوضع أدى إلى زيادة الضغط والزخم في محطات الوقود، في ظل الحاجة المتزايدة للوقود من قبل المواطنين وأصحاب العجلات".وأكد العامري أن "اعتبارًا من اليوم الثلاثاء تبدأ أزمة البنزين بالانحسار تدريجيًا، بعد الشروع بتعويض النقص الحاصل ووصول كميات جديدة من الوقود إلى ، مطمئنًا المواطنين بأن الإمدادات ستنتظم قريبًا ولن تكون هناك أزمة مستمرة".