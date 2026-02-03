مطار البصرة ينفي خروجه عن الخدمة: انقطاع مؤقت للكهرباء

واكدت الإدارة في بيان، أن "ما حدث لا يتعدى كونه انقطاعاً مؤقتاً في التيار الكهربائي، ناجماً عن سوء الأحوال الجوية، وقد جرى التعامل مع الموقف فوراً وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، بما ينسجم مع معايير السلامة والتشغيل المعمول بها في ".واشارت إلى أن "الأنظمة الاحتياطية وخطط الطوارئ أسهمت في ضمان استمرارية العمل والسيطرة السريعة على الحالة، ليُستأنف التشغيل بشكل كامل وتعود حركة الطائرات إلى وضعها الطبيعي دون أي تأثير يُذكر على سلامة المسافرين أو الملاحة الجوية".واكدت "حرصها الدائم على الشفافية وإطلاع الرأي العام على الحقائق، فإنها تدعو وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمسؤولية في تداول الأخبار، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".