بالصور.. أجواء روحانية في ليلة النصف من شعبان وسط كربلاء

وأظهرت الصور مشاهد الزخم البشري في الطرق المؤدية إلى مرقدي الامامين والحسين (عليهما السلام)، اضافة الى مقام الامام المهدي (عج).وتوافد الزائرون من داخل وبقية المحافظات، وسط انتشار واسع للمواكب الخدمية التي قدمت مختلف أنواع الخدمات من طعام وشراب وإسعافات أولية.كما باشرت القوات الأمنية بتنفيذ خطتها الخاصة بتأمين الزيارة، من خلال تنظيم حركة الزائرين وتسهيل انسيابية المرور، بالتزامن مع جهود خدمية من للحفاظ على النظافة ودعم الخدمات الأساسية.ادناه الصور: