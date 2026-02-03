الطب الشرعي تدخل.. تطورات اتهام محمود حجازي بالاعتداء على فتاة

واتخذت عدة إجراءات قانونية، شملت إحالة المتهم إلى إدارة الاستعلامات الفنية بالعباسية، إلى جانب عرضه على ، ضمن الخطوات المقررة للتثبت من صحة الاتهامات المنسوبة إليه.وفي هذا السياق، قررت جهات التحقيق إحالة إلى الاستعلامات الفنية، لاستكمال الفحص والتحريات المتعلقة بالبلاغ المقدم من سيدة تتهمه بالتحرش بها داخل الفندق، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي وفق ما تسفر عنه التحريات الفنية والقانونية.كما تقرر عرض الفنان على مصلحة الطب الشرعي، لأخذ عينة منه، ضمن مسار التحقيقات الجارية، بهدف دعم ملف القضية بالأدلة الفنية اللازمة واستكمال الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الوقائع.وكانت جهات التحقيق قد استمعت في وقت سابق إلى أقوال الفتاة مقدمة البلاغ، وكذلك إلى أقوال محمود حجازي، حيث تمت مواجهته بما ورد في محضر الواقعة، قبل صدور قرارات النيابة باستكمال التحريات وجمع الأدلة.وطالبت النيابة العامة شرطة السياحة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، مع تفريغ تسجيلات المراقبة داخل محيط الفندق محل البلاغ، وإعداد تقرير فني مفصل عنها، إلى جانب فحص هاتف المتهم للتحقق من وجود أي تواصل سابق بينه وبين مقدمة البلاغ.وعلى خلفية الاتهام، كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة قد ألقت القبض على محمود حجازي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.وخلال التحقيقات، أدلى الفنان بأقواله أمام رجال المباحث، موضحًا أنه تعرف على الفتاة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وأنه التقى بها داخل غرفتها بالفندق قبل نحو شهر، مؤكدًا أن اللقاء تم بدعوى وجود علاقة عمل تجمع بينهما.