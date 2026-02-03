بغداد تسجل حالتي انتحار لشاب وامرأة

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بتسجيل حالتي انتحار لشاب وامرأة في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "انتحار شاب باسلوب شنق نفسه داخل منزله الواقع بحي طارق في ".

وأضاف المصدر أن "امرأة انتحرت باسلوب حرق نفسها داخل منزلها ضمن منطقة "، مشيرا الى "فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثين".