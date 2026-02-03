صلاح الدين تعطل الدوام غداً في أربعة أقضية

قررت ، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد في أربعة أقضية.

وقالت الدائرة الاعلامية في بيان، "بمناسبة الزيارة الشعبانية، قرر مجلس اعتبار يوم غدٍ الأربعاء فقط عطلةً رسمية في أقضية بلد والدجيل وطوز خورماتو وآمرلي".

وأضاف البيان "على أن تُستثنى من ذلك الدوائر الأمنية والخدمية".