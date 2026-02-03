بيان جديد للسيد الصدر يخص الزيارة الشعبانية

نشر زعيم ، بيانا جديدا يخص الزيارة الشعبانية.

وتضمن البيان دعاءً جاء فيه "اللهم أبعد عن عراقنا الفاسدين وجنبه الاحتلال والمحتلين وخلصه من المطبعين والارهابيين".



أدناه نص بيان ..