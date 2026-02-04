جنايات الكرخ: الحبس الشديد بحق مدانين اثنين عن جريمة تزوير أمر قبض وتحرٍ

– محليات



أصدرت محكمة جنايات ، اليوم الأربعاء، حكمين بحق مدانين اثنين، الحكم الأول بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات، والحكم الثاني بالحبس لمدة سنتين، وذلك عن جريمة تزوير كتاب أمر قبض وتحرٍ.





وبحسب بيان لمجلس ، أقدم المدانان على الاشتراك في تزوير كتابين منسوبين إلى المختصة بقضايا الإرهاب، وصدر الحكمان بحقهما استناداً لأحكام المادتين 292 و298 من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه.