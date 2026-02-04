النقل تعلن نجاح الخطة الخدمية الخاصة بالزيارة الشعبانية في كربلاء المقدسة

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم تسخير جميع التشكيلات لخدمة الزائرين في ، الذين احيوا مناسبة النصف من شعبان ذكرى ولادة الإمام المهدي (عجل الله فرجه) ".وأضاف، أن "اشتركت فيها بشكل مباشر تشكيلات الوزارة، للمسافرين والوفود والشركة العامة للنقل الخاص والشركة العامة لسكك حديد ، فيما قدمت بقية التشكيلات دعما لوجستيا، ظل متواصلا حتى تفويج جميع الزائرين.وتابع، ان " عمليات النقل أشرفت ميدانيا على عملية تفويج الزائرين ضمن محاور الخطة، مبينا ان "عجلات الشركة العامة لإدارة عملت على نقل الزائرين في محاور: كربلاء ـ ، وكربلاء ـ ، وكربلاء ـ ". في حين اشتركت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، بأكثر من (٢٠٠)باص وحافلة، فضلا عن توفير (٥٠) باص من الجهد الاحتياطي لنقل الزائرين ضمن محورين: كربلاء ـ بابل، وكربلاء ـ بغداد".وأشار الى ان "قطارات السكك الحديد حرصت على تقديم افضل الخدمات للزائرين وعلى محورين (كربلاء المقدسة - بصرة) مرورا بالمحافظات الجنوبية و(كربلاء المقدسة _ العاصمة بغداد)".