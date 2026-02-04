بطل اكبر قضايا الفساد الدولية يدعي بعلاقته مع الامريكان ومستمر بصفقاته المشبوهة دون رادع

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أرسنال يطيح بتشيلسي ويبلغ نهائي كأس الرابطة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بطل اكبر قضايا الفساد الدولية يدعي بعلاقته مع الامريكان ومستمر بصفقاته المشبوهة دون رادع

محليات

2026-02-04 | 04:48
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بطل اكبر قضايا الفساد الدولية يدعي بعلاقته مع الامريكان ومستمر بصفقاته المشبوهة دون رادع
861 شوهد

السومرية نيوز – محلي
رغم مرور سنوات على انكشاف واحدة من أخطر قضايا الفساد في قطاع الطاقة عالميًا، ما يزال ملف شركة "أونا أويل" مفتوحًا على أسئلة كبيرة بلا إجابات، في وقت تشير فيه اتهامات سياسية وإعلامية إلى أن أبرز المتورطين العراقيين في القضية ما يزال طليقًا، يمارس أنشطته ويتنقل بحرية خارج البلاد، من دون مساءلة قانونية حقيقية.

وتُعدّ قضية "أونا أويل" من أكبر فضائح الفساد في العالم، بحسب توصيف صحف ومحاكم دولية، لما تضمنته من دفع رشى وعمولات بمئات الملايين من الدولارات لتمرير عقود نفطية داخل العراق، بالتعاون مع مسؤولين ووسطاء وشركات واجهة.
اتهامات بالاستمرار في الفساد وادعاء علاقات أميركية
مصادر سياسية مطلعة اكد لـ السومرية نيوز أن "أحد المتهمين الرئيسيين في ملف أونا أويل ما يزال يمارس نفوذه المالي والإعلامي، وسط غموض يحيط بجهات الدعم والحماية التي يقف خلفها، مشيرة إلى أنه يقيم حاليًا في العاصمة الأردنية عمّان".
وبحسب هذه المصادر، فإن المتهم يروّج في أوساط مختلفة امتلاكه علاقات نافذة مع جهات أميركية، بل ويُوهم البعض بأنه يتحدث باسم الأميركيين، مستندًا – وفق ما يُتداول – إلى تواصله مع مبعوث الرئيس الأميركي السابق مارك سافايا، من دون وجود أي تأكيد رسمي لهذه الادعاءات.
من موظف محدود الدخل إلى ملياردير صفقات
اللافت في القضية، وفق ما يطرحه نواب ومراقبون، أن "المتهم كان يعمل موظفًا براتب لا يتجاوز 2000 دولار لدى شركة محلية، قبل أن يتحول خلال فترة قصيرة إلى لاعب رئيسي في سوق العمولات النفطية".
وتشير الاتهامات إلى أن "الرجل جنى ما يقارب مليار دولار من العمولات فقط عبر شركة أونا أويل، التي كانت – بحسب التحقيقات الدولية – تعمل كوسيط لتمرير الرشى بين شركات نفط عالمية ومسؤولين في وزارة النفط العراقية مقابل الفوز بالعقود".
سرقة أكثر من 900 مليون دولار وشبهات مصرفية
وتتحدث معلومات متداولة عن تورط المتهم بسرقة أكثر من 900 مليون دولار من المال العام، فضلًا عن شبهات تتعلق بقيامه بشراء مصرف في بغداد، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لإدخال الأموال المشبوهة إلى النظام المصرفي العراقي، وسط غياب توضيحات رسمية حول مصادر هذه الأموال.
عقارات فاخرة وشبهات غسل أموال
وبحسب تصريحات منسوبة لنواب، فإن "المتهم المعروف بالأحرف (أ، ط، الجبوري) يمتلك أبراجًا في دبي، وقصورًا في عمّان، وعقارات في دول أوروبية عدة، ويُشتبه باستخدامها لأغراض غسل الأموال المتأتية من صفقات الفساد، بالتعاون مع وزير نفط سابق وشخصيات سياسية متورطة".
زواج ونفوذ اجتماعي
وتشير معلومات متداولة إلى أن "المتهم تزوج من ابنة وزير نفط سابق، وهو ما يراه مراقبون عاملًا إضافيًا في توسيع شبكة علاقاته الاجتماعية والسياسية، بما وفر له غطاءً مكّنه من الإفلات من المحاسبة حتى الآن".
دعوات رسمية لفتح الملف وملاحقة المتورطين
في هذا السياق، وجّه مختصون بالشأن الاقتصادي دعوات صريحة إلى رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وهيئة النزاهة الاتحادية، والادعاء العام، مطالبين "بفتح ملف شركة أونا أويل بشكل كامل".
واكدوا ان "فاسدًا جنى نحو مليار دولار من شركة أونا أويل، التي وصفتها الصحف العالمية بأنها أكبر فضيحة فساد في العالم"، مبينين أن "هذا الشخص كان موظفًا براتب 2000 دولار قبل أن يتحول إلى ملياردير عمولات".
ودعوا المجلس الأعلى لمكافحة الفساد وهيئة النزاهة الوطنية إلى "فتح جميع ملفات الفساد الخاصة بشركة أونا أويل والحجز على أموال وأملاك المتهم المنقولة وغير المنقولة ومخاطبة منظمة الإنتربول الدولي لإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى السلطات العراقية ومحاكمته وفق القانون".
مفارقة محرجة بين القضاء الدولي والواقع المحلي
واعتبر مختصون أن "من المخجل أن نرى محاكم دولية، مثل محكمة ساوثوارك الملكية البريطانية، تدين شركة أونا أويل ومؤسسيها والعاملين فيها، بينما لم تتحرك الجهات المختصة في العراق حتى الآن لاسترجاع حقوق الدولة والشعب".
ملف مفتوح وأسئلة معلّقة
ومع تصاعد الدعوات السياسية والشعبية، يبقى ملف أونا أويل اختبارًا حقيقيًا لجدية الدولة في مكافحة الفساد، وسط تساؤلات حادة عن أسباب تأخير التحقيق، والجهات التي ما تزال توفر الغطاء للفاسدين المتورطين في واحدة من أخطر قضايا نهب المال العام في تاريخ العراق الحديث.
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٤ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-04
Play
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٤ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-04
من الأخير
Play
من الأخير
الإطار بين العار والانتـ حار - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-03
Play
الإطار بين العار والانتـ حار - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-03
Play
نشرة ٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-03
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-03
Play
العراق في دقيقة 03-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-03
Live Talk
Play
Live Talk
سحر الطبيعة ودفئ اللحظات اليومية بعدسة محترفة - Live Talk - الحلقة ٢١٧ | 2026
10:30 | 2026-02-03
Play
سحر الطبيعة ودفئ اللحظات اليومية بعدسة محترفة - Live Talk - الحلقة ٢١٧ | 2026
10:30 | 2026-02-03
عشرين
Play
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
Play
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
Play
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
الهوا الك
Play
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
Play
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
علناً
Play
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
Play
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
Play
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٤ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-04
Play
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٤ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-04
من الأخير
Play
من الأخير
الإطار بين العار والانتـ حار - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-03
Play
الإطار بين العار والانتـ حار - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-03
Play
نشرة ٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-03
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-03
Play
العراق في دقيقة 03-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-03
Live Talk
Play
Live Talk
سحر الطبيعة ودفئ اللحظات اليومية بعدسة محترفة - Live Talk - الحلقة ٢١٧ | 2026
10:30 | 2026-02-03
Play
سحر الطبيعة ودفئ اللحظات اليومية بعدسة محترفة - Live Talk - الحلقة ٢١٧ | 2026
10:30 | 2026-02-03
عشرين
Play
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
Play
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
Play
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
الهوا الك
Play
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
Play
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
علناً
Play
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
Play
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
Play
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29

اخترنا لك
النقل تعلن نجاح الخطة الخدمية الخاصة بالزيارة الشعبانية في كربلاء المقدسة
04:46 | 2026-02-04
جنايات الكرخ: الحبس الشديد بحق مدانين اثنين عن جريمة تزوير أمر قبض وتحرٍ
02:39 | 2026-02-04
بيان جديد للسيد الصدر يخص الزيارة الشعبانية
16:31 | 2026-02-03
صلاح الدين تعطل الدوام غداً في أربعة أقضية
15:18 | 2026-02-03
بغداد تسجل حالتي انتحار لشاب وامرأة
14:05 | 2026-02-03
بالصور.. أجواء روحانية في ليلة النصف من شعبان وسط كربلاء
12:44 | 2026-02-03

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.