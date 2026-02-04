سقوط 18 قتيلا بينهم أطفال بقصف إسرائيلي على غزة

وتوزعت حصيلة القتلى حسب المناطق بواقع 14 قتيلا في شمال القطاع، و4 في الجنوب، فيما شهد وسط القطاع قصفا مدفعيا متتاليا شرق بلوك 12 شمال شرق مخيم البريج، أسفر عن إصابة طفلة برصاص قوات الاحتلال.كما أصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين في منطقة المواصي غرب خانيونس جنوبي القطاع.في تطور خطير، أعلن المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في ، ، أن مركبات الدفاع المدني توقفت عن العمل بسبب نفاد الوقود والمعدات، مشيرا إلى وجود أكثر من 1500 نداء استغاثة معلقة لم يتمكن الدفاع المدني من الاستجابة لها.وناشد بصل المنظمات الدولية، بما فيها الصليب الأحمر والأمم المتحدة، لتوفير الوقود والمعدات اللازمة عاجلا، محذرا من إنسانية حقيقية في ظل عدم قدرة فرق الإنقاذ على أداء مهامها.من جهته، كشف مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة أن إخراج 50 مريضا يوميا عبر معبر رفح لا يلبي حجم الاحتياجات الصحية الضخمة، لافتا إلى أن اليوم التجريبي لفتح المعبر شهد خروج 5 مرضى فقط.وأوضح أن هناك 450 حالة حرجة تحتاج إجلاء فوريا، و14,500 حالة تحتاج علاجا خارج القطاع من بينهم 4,500 طفل و4,500 امرأة، مشيرا إلى تسجيل 5-6 حالات سرطان جديدة يوميا.وحذر من استمرار الحصار ومنع إدخال الأجهزة الطبية ذات ، مع نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية.وبحسب إحصائيات رسمية، فقد شهد معبر رفح خلال يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين خروج 21 مريضا وجريحا رفقة 50 مرافقا، فيما عاد 52 شخصا عبر المعبر خلال الفترة ذاتها.