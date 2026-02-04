السوداني يؤكد حرص العراق على التعاون والاستفادة من خبرات الشركات الكورية الجنوبية

وقال للسوداني في بيان ورد لـ ، ان الاخير، "استقبل سفير جمهورية لدى إيل".وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وسبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والدفع بها نحو آفاق أوسع بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين".وأشار ، بحسب البيان، الى "أهمية تطوير العلاقات الثنائية والعمل المشترك لتوسيع حجم التعاون في مختلف المجالات ولا سيما في قطاعات الاستثمار والطاقة والتعليم والتكنولوجيا"، مبيناً "حرص العراق على التعاون والاستفادة من عمل وخبرات الشركات الكورية الجنوبية العاملة في مختلف انحاء البلاد".من جانبه عبر سفير جمهورية الجنوبية عن "رغبة بلاده في تعزيز العلاقات بين البلدين"، مؤكداً التزام كوريا الجنوبية بـ"مواصلة دعم جهود التنمية والاستقرار في العراق وتطوير التعاون الثنائي وبما يخدم المصالح المشتركة".