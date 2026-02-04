فئة من الموظفين: 40 يوما بلا رواتب

وفي مثل هذا اليوم من العام الماضي، 4/2/2025، أرسلت رواتب شهر كانون الثاني إلى الإقليم، إلا أن إرسال رواتب الشهر الأول من هذا العام لم يتضح حتى الآن.كما لم تُوزَع رواتب شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام الماضي، ولا يزال مصيرها مجهولا.وتسلم موظفو رواتب شهر تشرين الأول من العام الماضي قبل نحو 40 يوما، لكن منذ ذلك الحين لم تُوزَع أي رواتب أخرى في الإقليم، ما أثر بشكل كبير على معيشة الموظفين والتجار، وأدى إلى شلل شبه كامل في الأسواق.فلم يتسلم الموظفون 3 رواتب خلال 13 شهرا، أي أن الحكومة مدينة لهم بما يقارب 3 تريليونات دينار.وأدى عدم توزيع الرواتب إلى تصاعد حالة السخط بين الموظفين، حيث أعلن عدد من معلمي المدارس مقاطعة الدوام، ويزداد هذا العدد يوما بعد آخر.وبحسب لعام 2025، يبلغ عدد موظفي إقليم كوردستان مليونا و152 ألف موظف، منهم 669 ألف موظف دائم، و31 ألف موظف بعقود، و72 ألفا من مستفيدي ، إضافة إلى 380 ألفا من المتقاعدين وذوي الشهداء والسجناء السياسيين، وجميعهم بانتظار صرف رواتبهم.