اطلاق الإعانة الاجتماعية

وقال في بيان ورد لـ ، انه "تم إطلاق دفعة الإعانة الاجتماعية الخاصة بشهر شباط 2026، والتي شملت قرابة مليوني و(64) ألف أسرة في والمحافظات باستثناء ، وبمبلغ إجمالي تجاوز (443) مليار دينار".ودعا الأسر المستفيدة إلى "مراجعة منافذ الصرف المعتمدة لاستلام الإعانات المخصصة لها"، مؤكداً حرص الوزارة "على إيصال الدعم إلى مستحقيه وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للفئات الهشة".من جانبه، أوضح رئيس ، أن "عدد الأسر التي يعيلها رجال بلغ أكثر من مليون و(495) ألف أسرة، وبمبلغ إجمالي يزيد على (358) مليار دينار، فيما بلغ عدد الأسر التي تعيلها نساء أكثر من (569) ألف أسرة، وبمبلغ فاق (85) مليار دينار".