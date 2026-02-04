الصفحة الرئيسية
أرسنال يطيح بتشيلسي ويبلغ نهائي كأس الرابطة
اطلاق الإعانة الاجتماعية
محليات
2026-02-04 | 09:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
318 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية
أحمد الأسدي
، اليوم الأربعاء، عن إطلاق دفعة الإعانة الاجتماعية الخاصة بشهر شباط 2026.
وقال
الأسدي
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "تم إطلاق دفعة الإعانة الاجتماعية الخاصة بشهر شباط 2026، والتي شملت قرابة مليوني و(64) ألف أسرة في
بغداد
والمحافظات باستثناء
إقليم كردستان
، وبمبلغ إجمالي تجاوز (443) مليار دينار".
ودعا الأسر المستفيدة إلى "مراجعة منافذ الصرف المعتمدة لاستلام الإعانات المخصصة لها"، مؤكداً حرص الوزارة "على إيصال الدعم إلى مستحقيه وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للفئات الهشة".
من جانبه، أوضح رئيس
هيئة الحماية الاجتماعية
أحمد الموسوي
، أن "عدد الأسر التي يعيلها رجال بلغ أكثر من مليون و(495) ألف أسرة، وبمبلغ إجمالي يزيد على (358) مليار دينار، فيما بلغ عدد الأسر التي تعيلها نساء أكثر من (569) ألف أسرة، وبمبلغ فاق (85) مليار دينار".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
رواتب
الاعانة
هيئة الحماية الاجتماعية
الشؤون الاجتماعية
إقليم كردستان
السومرية نيوز
أحمد الموسوي
هيئة الحماية
حمد الموسوي
أحمد الأسدي
بعد الانخفاض.. قفزة بأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
02:56 | 2026-02-04
اقتصاد
33.03%
02:56 | 2026-02-04
بعد الانخفاض.. قفزة بأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
02:56 | 2026-02-04
بمناسبة الزيارة الشعبانية.. بغداد تعطل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء
محليات
06:30 | 2026-02-03
محليات
25.66%
06:30 | 2026-02-03
بمناسبة الزيارة الشعبانية.. بغداد تعطل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء
06:30 | 2026-02-03
الدولار يرتفع في البورصة العراقية
اقتصاد
22.96%
08:33 | 2026-02-03
الدولار يرتفع في البورصة العراقية
08:33 | 2026-02-03
تحديد سعر امبير المولدات في بغداد.. وحملة كبرى على المخالفين
محليات
02:21 | 2026-02-03
محليات
18.35%
02:21 | 2026-02-03
تحديد سعر امبير المولدات في بغداد.. وحملة كبرى على المخالفين
02:21 | 2026-02-03
