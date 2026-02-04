خاصة الأطفال.. العراق يتحرك نحو المحتوى المسيء للعائلة

- محلي

أوضحت والاتصالات، إجراءاتها بحق المواقع والتطبيقات المسيئة لذائقة المجتمع.

وقال المتحدث باسم الهيئة، العلاق، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "الهيئة مستمرة بعملية رصد شبه يومية لكل المنصات والمواقع الإلكترونية التي تشك الهيئة باحتمالية ان تقدم محتوى مسيئاً للعائلة العراقية وخصوصاً شريحة الأطفال".

وأضاف أن "هناك سقفاً عالياً من حرية التعبير يكفله دستور ، لكن بعض التطبيقات قد تتضمن ممارسات لا أخلاقية تؤثر في شرائح المجتمع، والهيئة بصدد رصدها واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها".

وتابع أن " رفضت كما في العديد من البلدان الإقليمية والدولية برامج تحاول الترويج لأفكار منحرفة تحاول ابتزاز الأطفال واستغلالهم، وهذا الأمر ينافي القوانين العراقية والثوابت الأخلاقية والدينية للمجتمع".