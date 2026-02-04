التربية تكمل استعداداتها للامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين

وقال للوزارة، في بيان ورد لـ ، إن "الوزارة أكملت جميع استعداداتها لأداء الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين للعام الدراسي 2025–2026، والتي ستنطلق يوم غدٍ الخميس، بمشاركة أكثر من 430 ألف طالب من المراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية بفروعها العلمي والأدبي والمهني، موزعين على 2,092 مركزاً امتحانياً في جميع محافظات ، حيث تم تخصيص 780 مركزاً للمرحلة المتوسطة و398 مركزاً للمرحلة الإعدادية بجميع فروعها، و457 مركزاً للفرع المهني إضافة إلى القاعات الامتحانية للمرحلة الابتدائية".وأضاف أن "الاستعدادات شملت تجهيز القاعات بالمستلزمات الضرورية وتهيئة بيئة مناسبة للطلبة، مع توزيع المراكز بشكل يضمن انسيابية الأداء وسهولة وصول الطلاب إلى مقرات امتحاناتهم".وأكد أن "العملية جرت ضمن إجراءات تنظيمية ولوجستية متكاملة، شملت تأمين الملاكات التربوية والإشرافية والتنسيق المستمر مع للتربية في والمحافظات لضمان نجاح الامتحانات مع الحفاظ على العدالة والنزاهة"، مشدداً على "أهمية التزام الطلبة بالتعليمات والضوابط المعتمدة ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح، مع اعتماد وسائل حديثة لمكافحة الغش؛ لضمان نزاهة العملية الامتحانية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة".