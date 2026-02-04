غدا عطلة في محافظتين

وقرر في وقت سابق اعتبار اليوم الأربعاء وغدا الخميس رسمية في جميع الدوائر الحكومية، بمناسبة ولادة الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف).كما أعلنت تعطيل الدوام الرسمي غدا الخميس إضافة لليوم الأربعاء بمناسبة الزيارة الشعبانية.