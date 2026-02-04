صورة لسيف الإسلام القذافي مقتولا بالصحراء

– دولي

على الرغم من استلام القذاذفة، اليوم الأربعاء، جثمان من داخل مقرّ إقامته بمدينة الزنتان غرب البلاد، تمهيدا لدفنه، بعد انتهاء من إجراء التحقيقات، لا تزال مواقع التواصل الاجتماعي تعج بالصور المفبركة.



فقد انتشرت مجدداً صور مزيفة أظهرت الراحل مرة على سرير المستشفى غائباً عن الوعي، وأخرى جثة في .

وحينما تم التحقق من صحتها، اتضح أنها معدلة بتقنيات .

وكان مصدر مقرب من عائلة قد أكد أن "كل الصور التي نشرت عن سيف بعد اغتياله، غير صحيحة".

وجاء كلام المصدر تعليقا على صورة "مريبة" كانت انتشرت أيضا على المنصات خلال الساعات الماضية، وقيل إنها للجثة، حيث شارك عدد من الليبيين صورة خاطئة زعموا أنها لجثة سيف الإسلام في شاحنة، فيما ظهر إلى جانب الشاحنة عنصر أمن رافعاً جواله لتصوير المشهد.

الا أن أعلن الليبي أن المحققين والأطباء الشرعيين فحصوا جثته أمس، موضحا أن الأطباء الشرعيين توصلوا إلى أنه توفي متأثرا بجروح ناجمة عن طلقات نارية.

أقوى شخصية في ليبيا

يذكر أن 4 مسلحين مجهولين كانوا اغتالوا ، نجل العقيد الليبي الراحل ، مساء أمس الثلاثاء، في منزله بمدينة الزنتان .

وكان سيف الإسلام تحول من كونه وريثاً محتملاً لوالده معمر القذافي سيئ السمعة إلى شخص قضى نحو عشر سنوات رهن الاحتجاز والتواري عن الأنظار داخل بلدة جبلية نائية، قبل أن يعلن ترشحه للرئاسة في خطوة ساهمت في عرقلة محاولة لإجراء انتخابات.

كما كان يُنظر إليه في وقت ما، رغم أنه لم يشغل أي منصب رسمي، على أنه أقوى شخصية في ليبيا الغنية بالنفط بعد والده الذي حكم البلاد لأكثر من 40 عاماً.

لا سيما أنه عمل سابقاً على وضع سياسات ليبيا، وتوسط في مهام دبلوماسية حساسة وذات أهمية كبيرة.