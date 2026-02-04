الصفحة الرئيسية
تفاصيل اختطاف مصري لفتاة قاصر من ديالى الى بغداد
محليات
2026-02-04 | 12:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
992 شوهد
السومرية
نيوز- امني
أعلنت
قيادة شرطة ديالى
، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل اختطاف مصري لفتاة قاصر من المحافظة.
وقالت القيادة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "استناد إلى بلاغ ورد عبر الاستجابة السريعة (911) بوجود حالة خطف لفتاة قاصر من إحدى مناطق مدينة
بعقوبة
، وبإشراف قائد شرطة
ديالى
اللواء الركن
محمد كاظم عطية
، وعبر توجيه قسم شرطة بعقوبة – مركز بعقوبة الجديدة، باشرت المفارز المختصة إجراءات البحث والتحري الفوري، وبجهد أمني مكثف شمل مقاطعة وتحليل تسجيلات الكاميرات المنتشرة".
واضافت ان "الجهود الاستخبارية والمتابعة الدقيقة اسفرت عن كشف ملابسات الحادث، حيث أقدم شخص مصري الجنسية على سرقة مبالغ مالية وسبائك ذهبية عدد 2 من منزل الفتاة، ومن ثم قام باستدراجها ونقلها إلى
محافظة بغداد
"، مشيرة الى انه "بالتنسيق والتعاون المثمر مع قيادة شرطة بغداد/
الكرخ
، تم إلقاء القبض على المتهم في محافظة
بغداد
، وضُبطت بحوزته الفتاة وكافة المسروقات، ليتم
بعدها
إعادتهما مع المضبوطات إلى
محافظة ديالى
لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصوليًا".
وأكدت "استمرارها في ملاحقة الجريمة بكل أشكالها، وبسط الأمن وفرض سيادة القانون"، مثمنةً "الجهود المهنية العالية لقسم شرطة بعقوبة – مركز بعقوبة الجديدة، والتعاون الأمني الفاعل مع قيادة شرطة بغداد/ الكرخ".
ودعت "المواطنين إلى التعاون مع
الأجهزة الأمنية
والإبلاغ عن أي حالة مشبوهة عبر الاتصال بالرقم (911)"، مجددة تاكيدها على المواطنين بـ"ضرورة متابعة أبنائهم ومراقبة تحركاتهم، وتعزيز الوعي الأسري بمخاطر الاستدراج والابتزاز، والإبلاغ الفوري عن أي حالة مريبة، لما لذلك من أثر بالغ في حماية المجتمع وصون أمنه".
مقالات ذات صلة
القبض على متهم قام بنقل فتاة قاصر إلى محافظة أخرى بعد استدراجها إلكترونياً
07:20 | 2025-11-19
تفاصيل جديدة حول عملية اختطاف منتج "باب الحارة"
09:33 | 2026-01-21
تفاصيل جريمة سكب "تيزاب" على فتاة في بغداد
09:12 | 2025-11-29
قوات دمشق تفرج عن 126 "قاصرًا" متهما بالإرهاب من سجون قسد
00:37 | 2026-01-25
قيادة
الشرطة
قيادة شرطة ديالى
الأجهزة الأمنية
محمد كاظم عطية
السومرية نيوز
محافظة ديالى
محافظة بغداد
سومرية نيوز
محمد كاظم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بعد الانخفاض.. قفزة بأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
35.22%
02:56 | 2026-02-04
بعد الانخفاض.. قفزة بأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
02:56 | 2026-02-04
بمناسبة الزيارة الشعبانية.. بغداد تعطل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء
محليات
24.53%
06:30 | 2026-02-03
بمناسبة الزيارة الشعبانية.. بغداد تعطل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء
06:30 | 2026-02-03
الدولار يرتفع في البورصة العراقية
اقتصاد
21.48%
08:33 | 2026-02-03
الدولار يرتفع في البورصة العراقية
08:33 | 2026-02-03
تحديد سعر امبير المولدات في بغداد.. وحملة كبرى على المخالفين
محليات
18.78%
02:21 | 2026-02-03
تحديد سعر امبير المولدات في بغداد.. وحملة كبرى على المخالفين
02:21 | 2026-02-03
المزيد
أحدث الحلقات
مايك السومرية
مينا نور الدين، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٣ | season 1
15:00 | 2026-02-04
مايك السومرية
مينا نور الدين، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٣ | season 1
15:00 | 2026-02-04
من الأخير
رسائل أمريكية بلا تشفير: المالكي أو عائدات النفط - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-04
من الأخير
رسائل أمريكية بلا تشفير: المالكي أو عائدات النفط - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 4-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 4-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-04
Live Talk
العمليات التجارية باستخدام الذكاء الاصطناعي - Live Talk - الحلقة ٢١٨ | 2026
10:30 | 2026-02-04
Live Talk
العمليات التجارية باستخدام الذكاء الاصطناعي - Live Talk - الحلقة ٢١٨ | 2026
10:30 | 2026-02-04
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٤ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-04
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٤ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-04
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
الأكثر مشاهدة
مايك السومرية
مينا نور الدين، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٣ | season 1
15:00 | 2026-02-04
مايك السومرية
مينا نور الدين، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٣ | season 1
15:00 | 2026-02-04
من الأخير
رسائل أمريكية بلا تشفير: المالكي أو عائدات النفط - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-04
من الأخير
رسائل أمريكية بلا تشفير: المالكي أو عائدات النفط - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 4-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 4-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-04
Live Talk
العمليات التجارية باستخدام الذكاء الاصطناعي - Live Talk - الحلقة ٢١٨ | 2026
10:30 | 2026-02-04
Live Talk
العمليات التجارية باستخدام الذكاء الاصطناعي - Live Talk - الحلقة ٢١٨ | 2026
10:30 | 2026-02-04
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٤ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-04
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٤ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-04
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
اخترنا لك
بالفيديو.. الحفريات تبتلع سيارة تاكسي في بغداد
13:15 | 2026-02-04
تنبيه للعراقيين من يومي غد وبعد غد
12:55 | 2026-02-04
صورة لسيف الإسلام القذافي مقتولا بالصحراء
11:38 | 2026-02-04
محافظة عراقية تستقبل الامطار وحبات الثلج
11:26 | 2026-02-04
غدا عطلة في محافظتين
10:49 | 2026-02-04
التربية تكمل استعداداتها للامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين
10:37 | 2026-02-04
