تفاصيل اختطاف مصري لفتاة قاصر من ديالى الى بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "استناد إلى بلاغ ورد عبر الاستجابة السريعة (911) بوجود حالة خطف لفتاة قاصر من إحدى مناطق مدينة ، وبإشراف قائد شرطة اللواء الركن ، وعبر توجيه قسم شرطة بعقوبة – مركز بعقوبة الجديدة، باشرت المفارز المختصة إجراءات البحث والتحري الفوري، وبجهد أمني مكثف شمل مقاطعة وتحليل تسجيلات الكاميرات المنتشرة".واضافت ان "الجهود الاستخبارية والمتابعة الدقيقة اسفرت عن كشف ملابسات الحادث، حيث أقدم شخص مصري الجنسية على سرقة مبالغ مالية وسبائك ذهبية عدد 2 من منزل الفتاة، ومن ثم قام باستدراجها ونقلها إلى "، مشيرة الى انه "بالتنسيق والتعاون المثمر مع قيادة شرطة بغداد/ ، تم إلقاء القبض على المتهم في محافظة ، وضُبطت بحوزته الفتاة وكافة المسروقات، ليتم إعادتهما مع المضبوطات إلى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصوليًا".وأكدت "استمرارها في ملاحقة الجريمة بكل أشكالها، وبسط الأمن وفرض سيادة القانون"، مثمنةً "الجهود المهنية العالية لقسم شرطة بعقوبة – مركز بعقوبة الجديدة، والتعاون الأمني الفاعل مع قيادة شرطة بغداد/ الكرخ".ودعت "المواطنين إلى التعاون مع والإبلاغ عن أي حالة مشبوهة عبر الاتصال بالرقم (911)"، مجددة تاكيدها على المواطنين بـ"ضرورة متابعة أبنائهم ومراقبة تحركاتهم، وتعزيز الوعي الأسري بمخاطر الاستدراج والابتزاز، والإبلاغ الفوري عن أي حالة مريبة، لما لذلك من أثر بالغ في حماية المجتمع وصون أمنه".