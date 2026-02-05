ظاهرة فريدة في السماء نهاية شباط

وستصطف كواكب عطارد والزهرة ونبتون وزحل وأورانوس والمشتري في جزء واحد من السماء بعد غروب الشمس.ووفقا لتطبيق Star Walk، فإن تاريخ 28 شباط هو الموعد الذي ستظهر فيه هذه الكواكب أقرب ما يكون من بعضها بعضا. ومع ذلك، قد يختلف أفضل تاريخ للمشاهدة ببضعة أيام سابقة أو لاحقة اعتمادا على مكان إقامتك.ووفقا لناسا، يشير "موكب الكواكب" أو "المحاذاة الكوكبية" إلى الاصطفافات الظاهرية في سمائنا للكواكب الأخرى أو القمر أو النجوم اللامعة من منظورنا على الأرض.وبينما لا تعد المحاذاة الكوكبية نادرة، توضح أن هذه الأحداث الفلكية مهمة لأنها تمنحنا فرصة مراقبة كواكب متعددة في وقت واحد.ومن بين هذه الكواكب الستة، ستكون أربعة مرئية بالعين المجردة بشرط صفاء الجو: الزهرة، عطارد، زحل والمشتري.أما كوكبا أورانوس ونبتون، فسيحتاج رصدهما إلى استخدام منظار ثنائي أو تلسكوب صغير.والأمر الذي قد يخيب آمال الكثيرين هو أن معظم هذه الكواكب ستكون قريبة من وهج الشمس، ما يعني أن فرصة مشاهدتها ستقتصر على دقائق معدودة بعد الغروب في أفضل الأحوال. كما أن وجود أربعة كواكب في منطقة صغيرة من السماء يجعل التمييز بينها تحديا حتى للمتمرسين.وعند النظر نحو الغرب، سيبدو ترتيب الكواكب من الأفق صعودا نحو السماء كالتالي: سيظهر الزهرة أولا كألمع نقطة قرب الأفق، يليه عطارد ثم زحل ونبتون وهما قريبان من بعضهما، وأعلى منهما يلمع أورانوس في ، بينما يظهر المشتري في الجزء الجنوبي الشرقي من السماء بالقرب من القمر.جدير بالذكر أن القمر سيكون مضاء بنسبة 90% في تلك الليلة، ما سيضفي سطوعا على السماء وقد يزيد صعوبة رصد الكواكب الخافتة مثل أورانوس، لذا يفضل اختيار موقع بعيد عن أضواء المدن للحصول على رؤية أوضح.وللمهتمين بمشاهدة هذا الحدث، ينصح بعدم الاقتصار على ليلة 28 شباط ، بل متابعة الكواكب على مدار الشهر حيث يظهر كل منها في أوضاع أفضل في أيام مختلفة. فمثلا، سيكون عطارد في أوضح حالاته مساء 19-20 شباط، بينما سيبدأ الزهرة في الظهور بشكل أوضح مع تقدم الأسابيع.ويمكنك متابعة تحركات الكواكب ببطء عبر سماء المساء في سلسلة من المواعيد السماوية البارزة التالية:* الأحد 8 شباط: بداية ظهور الزهرة بعد غياب طويل. ستكون رؤيته تحديا حقيقيا، حيث سيظهر منخفضا جدا في الأفق الغربي مباشرة بعد غروب الشمس.* الخميس 19 شباط: ابحث عن رقيق (مضاء بنسبة 7%) بالقرب من كوكب زحل في جهة الغرب-الجنوب الغربي. تحته مباشرة ستجد كوكب عطارد في أفضل وضع له (في أقصى استطالة شرقية). ويكون المشهد بعد نحو 45 دقيقة من غروب الشمس.* الجمعة 20 شباط: ذروة ظهور عطارد، حيث سيكون الكوكب في أعلى نقطة له فوق الأفق بعد الغروب.وما يزال بإمكانك رؤيته مع زحل، وهلال أكبر قليلً (مضاء بنسبة 14%) فوقهما.* الخميس 26 شباط: لقاء مذهل بين القمر والمشتري، حيث سيرتفع قمر كبير (مضاء بنسبة 77%) وكوكب المشتري العملاق في السماء الجنوبية الشرقية متجاورين بمسافة قريبة.وبهذه الطريقة، يمكنك الاستمتاع برصد الكواكب الرئيسية وتتبع تحركاتها بتدرج طوال الشهر، ما يمنحك فرصا أكثر وأفضل للمشاهدة بعيدا عن قيود ليلة واحدة وظروفها الجوية.