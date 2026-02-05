أكثر من 10 آلاف إصابة بالسرطان بثلاث محافظات

وقال في الإقليم في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "الاهتمام بمرضى وعلاجهم يعدُّ ضرورة استراتيجية وحيوية لتخفيف العبء المالي والجسدي عن آلاف المرضى في ظل توفيرعلاجات وخدمات مجانية في مراكز متخصصة منها أدوية بيولوجية باهظة الثمن وتكمن الأهمية في مواجهة ارتفاع حالات الإصابة بتقديم الرعاية لمرضى من محافظات عراقية أخرى".وأوضح أن "الإقليم سجل 10 آلاف و 481 إصابة جديدة بمرض السرطان في العام 2025، و40 بالمئة من أولئك المصابين هم من خارج الإقليم من سكنة باقي المحافظات العراقية الأخرى".وبين بحسب المعايير الدولية أن "من مجموع 100 ألف شخص يتم تشخيص 191 شخصاً مصاباً بالسرطان"، لافتاً الى انه "في من مجموع 100 ألف شخص يتم تشخيص 151 مصاباً بهذا المرض العضال، وأن الإحصائيات الرسمية لوزارة في إقليم تشير منذ العام 2012 ولغاية العام 2023 وخلال مدة 12 عاماً إلى أنه تم تشخيص 81 ألفاً و62 مواطناً مصاباً بمرض السرطان من بينهم ما نسبته 23 ‎بالمئة‎ مصابات بمرض سرطان الثدي من النساء".