في العراق.. شروط جديدة لألعاب الأطفال

وقال في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، إن "هذه السلسلة اعدت بما يتوافق مع سلسلة المواصفات الدولية ISO 8124، مع مراعاة التعديلات المناسبة للبيئة المحلية"، مشيراً إلى أنها "تستهدف الأطفال حتى سن 14 عاماً، للحد من المخاطر غير المقبولة التي قد لا يتمكن الطفل أو ولي أمره من توقعها، مع أخذ سلوكيات الأطفال الطبيعية وسوء الاستخدام المتوقع بعين الاعتبار".وأضاف، أن "هذه السلسلة تتضمن 8 أقسام وتغطي محاور المتطلبات الميكانيكية والفيزيائية وتشمل اختبارات الشد، السقوط، الضغط، والانضغاط لضمان عدم انفصال أجزاء صغيرة قد تسبب الاختناق، بالإضافة إلى تقييم الحواف الحادة والزوايا الخطرة، أما وهو الخاص بمقاومة الاشتعال والتي تحدد معدل انتشار اللهب للمواد النسيجية والمحشوة خاصة في الملابس والأقنعة التنكرية لأعطاء وقت كاف للتدخل قبل وقوع إصابات".وبين الدليمي، أن "القسم الثالث يتضمن المتطلبات الكيميائية والتي تفرض حدوداً صارمة على انتقال العناصر الثقيلة (مثل الرصاص، ، الكادميوم، وغيرها) عبر محاكاة ظروف الهضم باستخدام محلول حامضي، أما الرابع فهو التسميات والتي تشترط وضع تحذيرات واضحة وتحديد الفئة العمرية المناسبة لكل لعبة".وأكد رئيس الجهاز، أن "الجزء الخامس يتضمن متطلبات خاصة لأنواع محددة من الألعاب كألعاب النشاط البدني المنزلية، أما الجزء السادس فيتضمن الأراجيح والزحاليق، مع متطلبات تتعلق بالاستقرار، الثبات، وقوة الهيكل".وأوضح، أن "القسم السابع هو المختص بمسدسات الأطفال وتشمل مسدسات المقذوفات، الصوت، والماء، مع ضوابط على الطاقة الحركية، وضغط المياه، ومنع استخدام اجسام غير مخصصة، كما يشترط أن تكون ذات ألوان زاهية او تحتوي على سدادة برتقالية عند الفوهة".وتابع، أن "القسم الثامن يشمل مواصفات جميع أنواع ألعاب الأطفال حتى سن 14 عامًا، مثل الدمى، وألعاب الصوت والضوء، والسيارات الصغيرة، والعوامات، والعاب الطيران (مثل الدرونز)، وأطقم التجارب البسيطة، والملابس التنكرية، وألعاب النشاط البدني المنزلية".