للسائقين.. آلية عمل الرادارت والغرامات في "عين العراق"

محليات

2026-02-05 | 01:48
للسائقين.. آلية عمل الرادارت والغرامات في &quot;عين العراق&quot;
455 شوهد

السومرية نيوز – محلي
اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم اﻷربعاء، عن آلية عمل الرادارات ومميزات تطبيق "عين العراق" بالنسبة للغرامات.

وقال مدير شعبة الإعلام في المديرية، العقيد حيدر شاكر محمد، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، إن "الرادارات والكاميرات المرورية الموجودة بالوقت الحالي تلتقط المخالفات المرورية على الطرق السريعة وداخل المدن"، موضحا ان "الطرق السريعة هي الطرق الدولية الرابطة بين المحافظات، ومنها مداخل كربلاء".
وأضاف أن "على السائق أن يدرك استخدام المركبة للنقل وليس للقتل، فإنها تكون وسيلة نفع له وللآخرين، اما إذا استخدمت بشكل غير صحيح فانها قد تتحول إلى اداة تؤدي إلى القتل".
وأوضح، أن "هناك نوعين من الرادارات الاول رادار ثابت والثاني رادار متحرك"، مبينا ان "الرادار المتحرك موجود مع دوريات مديرية المرور العامة، حيث تكون هناك دوريات مزودة برادار تذهب إلى أماكن محددة لمراقبة حركة السير، ولا سيما على الطرق السريعة، وذلك للحد من الحوادث المرورية".
وأشار الى أن "السائق كلما شعر بأنه مراقب، التزم بالتعليمات المرورية، وهذه طبيعة الإنسان في جميع دول العالم وليس في العراق فقط".
وحول تطبيق "عين العراق" بين مدير شعبة الإعلام في المديرية ان "فكرة التطبيق تقوم على إيصال المعلومة بسهولة مثل واتساب وفيسبوك وغيرها وهو متاح ومفيد للجميع".
وأضاف أن "عمل التطبيق يتم عن ورود غرامة مرتبطة بالتقاطعات الإلكترونية، ومن تاريخ دخول المستخدم إلى التطبيق تبدأ الغرامات الإلكترونية بالوصول في حال ارتكاب المخالفات، ويمكن متابعتها ودفعها من خلاله، حيث تصل إشعارات واضحة للمستخدم".
وأوضح أن "تسديد الغرامات الإلكترونية والورقية معًا، إذ يتم إدخال الغرامات الورقية لاحقًا إلى النظام الإلكتروني".
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
