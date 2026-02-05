للسائقين.. آلية عمل الرادارت والغرامات في "عين العراق"

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
06:45 AM
الى
07:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
انفجار سيارة قرب مدينة حيفا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-555273-639058710497503417.jpeg
للسائقين.. آلية عمل الرادارت والغرامات في "عين العراق"
محليات
2026-02-05 | 01:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
455 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
اعلنت
مديرية المرور العامة
، اليوم اﻷربعاء، عن آلية عمل الرادارات ومميزات تطبيق "عين العراق" بالنسبة للغرامات.
وقال مدير شعبة الإعلام في المديرية، العقيد
حيدر شاكر محمد
، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن "الرادارات والكاميرات المرورية الموجودة بالوقت الحالي تلتقط المخالفات المرورية على الطرق السريعة وداخل المدن"، موضحا ان "الطرق السريعة هي الطرق الدولية الرابطة بين المحافظات، ومنها مداخل
كربلاء
".
وأضاف أن "على السائق أن يدرك استخدام المركبة للنقل وليس للقتل، فإنها تكون وسيلة نفع له وللآخرين، اما إذا استخدمت بشكل غير صحيح فانها قد تتحول إلى اداة تؤدي إلى القتل".
وأوضح، أن "هناك نوعين من الرادارات الاول رادار ثابت والثاني رادار متحرك"، مبينا ان "الرادار المتحرك موجود مع دوريات
مديرية المرور العامة
، حيث تكون هناك دوريات مزودة برادار تذهب إلى أماكن محددة لمراقبة حركة السير، ولا سيما على الطرق السريعة، وذلك للحد من الحوادث المرورية".
وأشار الى أن "السائق كلما شعر بأنه مراقب، التزم بالتعليمات المرورية، وهذه طبيعة الإنسان في جميع دول العالم وليس في
العراق
فقط".
وحول تطبيق "عين العراق" بين مدير شعبة الإعلام في المديرية ان "فكرة التطبيق تقوم على إيصال المعلومة بسهولة مثل
واتساب
وفيسبوك وغيرها وهو متاح ومفيد للجميع".
وأضاف أن "عمل التطبيق يتم عن ورود غرامة مرتبطة بالتقاطعات الإلكترونية، ومن تاريخ دخول المستخدم إلى التطبيق تبدأ الغرامات الإلكترونية بالوصول في حال ارتكاب المخالفات، ويمكن متابعتها ودفعها من خلاله، حيث تصل إشعارات واضحة للمستخدم".
وأوضح أن "تسديد الغرامات الإلكترونية والورقية معًا، إذ يتم إدخال الغرامات الورقية لاحقًا إلى النظام الإلكتروني".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
وزير الخارجية الإيراني: إخلاء "عين الأسد" ثمرة تعاوننا الوثيق مع العراق – عاجل
04:53 | 2026-01-18
الجيش العراقي يتولى إدارة "عين الأسد" بعد الانسحاب الأمريكي
12:24 | 2026-01-17
"قسد" تعلن التزامها بوقف اطلاق النار: لن نبادر بأي عمل عسكري
11:32 | 2026-01-20
إدارة ترامب تمنح تأشيرات عمل لـ "نجوم الإباحية" بناء على حساباتهم على الإنترنت
12:49 | 2026-01-06
مرور
غرامات
مديرية المرور العامة
حيدر شاكر محمد
مديرية المرور
السومرية نيوز
واتساب
سومرية نيوز
حيدر شاكر
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بعد الانخفاض.. قفزة بأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
35.46%
02:56 | 2026-02-04
بعد الانخفاض.. قفزة بأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
02:56 | 2026-02-04
بمناسبة الزيارة الشعبانية.. بغداد تعطل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء
محليات
24.35%
06:30 | 2026-02-03
بمناسبة الزيارة الشعبانية.. بغداد تعطل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء
06:30 | 2026-02-03
الدولار يرتفع في البورصة العراقية
اقتصاد
20.78%
08:33 | 2026-02-03
الدولار يرتفع في البورصة العراقية
08:33 | 2026-02-03
البنك المركزي يصدر توضيحا بشأن حصة المسافرين من الدولار
اقتصاد
19.41%
03:04 | 2026-02-04
البنك المركزي يصدر توضيحا بشأن حصة المسافرين من الدولار
03:04 | 2026-02-04
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
الشورجة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-05
ناس وناس
الشورجة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-05
مايك السومرية
مينا نور الدين، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٣ | season 1
15:00 | 2026-02-04
مايك السومرية
مينا نور الدين، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٣ | season 1
15:00 | 2026-02-04
من الأخير
رسائل أمريكية بلا تشفير: المالكي أو عائدات النفط - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-04
من الأخير
رسائل أمريكية بلا تشفير: المالكي أو عائدات النفط - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 4-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 4-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-04
Live Talk
العمليات التجارية باستخدام الذكاء الاصطناعي - Live Talk - الحلقة ٢١٨ | 2026
10:30 | 2026-02-04
Live Talk
العمليات التجارية باستخدام الذكاء الاصطناعي - Live Talk - الحلقة ٢١٨ | 2026
10:30 | 2026-02-04
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 4-2-2026 | 2026
02:30 | 2026-02-04
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 4-2-2026 | 2026
02:30 | 2026-02-04
طل الصباح
الأبراج - شنو يضوجك؟ 4-2-2026 | 2026
00:30 | 2026-02-04
طل الصباح
الأبراج - شنو يضوجك؟ 4-2-2026 | 2026
00:30 | 2026-02-04
جات بالليل
30 ثانية 3-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-03
جات بالليل
30 ثانية 3-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-03
استديو Noon
الاحساس 3-2-2026 | 2026
07:00 | 2026-02-03
استديو Noon
الاحساس 3-2-2026 | 2026
07:00 | 2026-02-03
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
الشورجة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-05
ناس وناس
الشورجة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-05
مايك السومرية
مينا نور الدين، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٣ | season 1
15:00 | 2026-02-04
مايك السومرية
مينا نور الدين، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٣ | season 1
15:00 | 2026-02-04
من الأخير
رسائل أمريكية بلا تشفير: المالكي أو عائدات النفط - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-04
من الأخير
رسائل أمريكية بلا تشفير: المالكي أو عائدات النفط - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 4-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 4-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-04
Live Talk
العمليات التجارية باستخدام الذكاء الاصطناعي - Live Talk - الحلقة ٢١٨ | 2026
10:30 | 2026-02-04
Live Talk
العمليات التجارية باستخدام الذكاء الاصطناعي - Live Talk - الحلقة ٢١٨ | 2026
10:30 | 2026-02-04
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 4-2-2026 | 2026
02:30 | 2026-02-04
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 4-2-2026 | 2026
02:30 | 2026-02-04
طل الصباح
الأبراج - شنو يضوجك؟ 4-2-2026 | 2026
00:30 | 2026-02-04
طل الصباح
الأبراج - شنو يضوجك؟ 4-2-2026 | 2026
00:30 | 2026-02-04
جات بالليل
30 ثانية 3-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-03
جات بالليل
30 ثانية 3-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-03
استديو Noon
الاحساس 3-2-2026 | 2026
07:00 | 2026-02-03
استديو Noon
الاحساس 3-2-2026 | 2026
07:00 | 2026-02-03
اخترنا لك
مختارو كربلاء يتظاهرون للمطالبة برواتب وقطع أراض وتعديل قانون المختارين (صور)
03:56 | 2026-02-05
في العراق.. 8 ترليونات دينار الرواتب الشهرية للموظفين والمتقاعدين والرعاية
03:08 | 2026-02-05
أصحاب سيارات الحمل يناشدون بالسماح بإدخال الخضروات والبضائع إلى مخمور (فيديو)
02:19 | 2026-02-05
خبر يخص فئة من المتقاعدين
02:10 | 2026-02-05
في العراق.. شروط جديدة لألعاب الأطفال
01:29 | 2026-02-05
أكثر من 10 آلاف إصابة بالسرطان بثلاث محافظات
01:13 | 2026-02-05
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.