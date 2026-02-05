للسائقين.. آلية عمل الرادارت والغرامات في "عين العراق"

وقال مدير شعبة الإعلام في المديرية، العقيد ، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "الرادارات والكاميرات المرورية الموجودة بالوقت الحالي تلتقط المخالفات المرورية على الطرق السريعة وداخل المدن"، موضحا ان "الطرق السريعة هي الطرق الدولية الرابطة بين المحافظات، ومنها مداخل ".وأضاف أن "على السائق أن يدرك استخدام المركبة للنقل وليس للقتل، فإنها تكون وسيلة نفع له وللآخرين، اما إذا استخدمت بشكل غير صحيح فانها قد تتحول إلى اداة تؤدي إلى القتل".وأوضح، أن "هناك نوعين من الرادارات الاول رادار ثابت والثاني رادار متحرك"، مبينا ان "الرادار المتحرك موجود مع دوريات ، حيث تكون هناك دوريات مزودة برادار تذهب إلى أماكن محددة لمراقبة حركة السير، ولا سيما على الطرق السريعة، وذلك للحد من الحوادث المرورية".وأشار الى أن "السائق كلما شعر بأنه مراقب، التزم بالتعليمات المرورية، وهذه طبيعة الإنسان في جميع دول العالم وليس في فقط".وحول تطبيق "عين العراق" بين مدير شعبة الإعلام في المديرية ان "فكرة التطبيق تقوم على إيصال المعلومة بسهولة مثل وفيسبوك وغيرها وهو متاح ومفيد للجميع".وأضاف أن "عمل التطبيق يتم عن ورود غرامة مرتبطة بالتقاطعات الإلكترونية، ومن تاريخ دخول المستخدم إلى التطبيق تبدأ الغرامات الإلكترونية بالوصول في حال ارتكاب المخالفات، ويمكن متابعتها ودفعها من خلاله، حيث تصل إشعارات واضحة للمستخدم".وأوضح أن "تسديد الغرامات الإلكترونية والورقية معًا، إذ يتم إدخال الغرامات الورقية لاحقًا إلى النظام الإلكتروني".