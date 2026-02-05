القضاء يحكم بالحبس الشديد ثلاث سنوات بحق ضابطين في قضية تعذيب رئيس شركة كي

المادة (182/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية".

وبحسب وثيقتين قضائيتين صادرتين عن / رئاسة – ، فقد تشكلت هيئة محكمة جنايات الكرخ برئاسة القاضي مجد سلمان مجد وعضوية القاضيين إحسان مجيد حنون ولقمان جاسم مجد، وأصدرت حكمها استناداً إلى قرار .وذكرت المحكمة أنها حكمت على المدانين سالم صكبان جبار عناد وعمار بدر بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات لكل منهما، وفق أحكام المادة 333 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، مع احتساب مدة التوقيف من تاريخ 30 تموز 2025 ولغاية 14 كانون الأول 2025 بالنسبة للأول، ومن 30 تموز 2025 ولغاية 31 كانون الثاني 2026 بالنسبة للثاني.وأوضحت المحكمة أن "الجريمة تتعلق بقيام المدانين بتعذيب المشتكي بهاء ، بصفتهما ضابطين في ، أثناء توقيفه على ذمة قضية تحقيقية تعود لعام 2020 في ".كما قررت المحكمة منح المشتكي الحق في مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.وبيّنت الوثائق أن الحكم صدر بالإجماع، وهو قابل للتمييز، استناداً لأحكام